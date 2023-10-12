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Як отримати інформацію про людину у полоні з реєстру Національного інформаційного бюро

23:20, 12 жовтня 2023
Дізнатися інформацію про військовополоненого чи цивільного заручника можна подавши заявку.
Як отримати інформацію про людину у полоні з реєстру Національного інформаційного бюро
Джерело фото: armyinform.com.ua
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Дізнатися інформацію про військовополоненого чи цивільного заручника можна подавши відповідну заявку до Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції. Для цього необхідно надати свої персональні дані та повідомити ПІБ людини, інформація про яку з’ясовується, розповіли у Мінреінтеграції.

Подати таке звернення до Національного інформаційного бюро можна через:

– чат-боти у Telegram і Viber;

– електронну пошту: [email protected];

– Укрпошту або «Нову пошту».

Протягом найближчого часу рідним нададуть інформацію про полоненого, якою володіє НІБ.

Крім того, рідні полонених можуть отримати інформацію в усній формі, зателефонувавши на гарячу лінію за коротким номером 16-48 або +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

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