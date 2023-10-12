Денис Малюська повідомив, коли в Україні відкриють декларації чиновників

За словами міністра юстиції, зараз триває підготовчий період до відкриття декларацій чиновників.

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що декларації українських чиновників мають відкрити для громадськості до кінця січня 2024 року. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі триває підготовчий період унормування функціоналу дій органів державної влади щодо того, хто і як імплементовуватиме закон про відновлення е-декларування.

Крім того, формується перелік посад, які залишаться закритими. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які воюють. Виключення - члени ВЛК, особи, відповідальні за закупівлі тощо. Вони подаватимуть декларації, які будуть публічними.

«Зараз триває підготовчий період, але в будь-якому випадку до дедлайну, до 31 січня 2024 року усі декларації будуть подані і будуть розкриті для публіки», - сказав він.

Також Малюська додав, що потрібно близько місяця на підготовку підзаконних нормативних актів, ще два місяці виділяють на підготовку програмного забезпечення, яке дозволить відкривати категорії держслужбовців та політиків, які подають декларації, і відомості щодо яких залишать закритими.

Раніше ми повідомляли, що посадовці повинні подати декларації за минулі роки до 31 січня 2024 року, - Президент підписав закон.

Також ми детально описували його норми та ризики.

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