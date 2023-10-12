У Києві почали розчищати річку Либідь: що вже зробили, фото

Із зневоднених ділянок вже вивезено понад 500 тон сміття.

Джерело фото: КМВА

У столиці навесні розчистили наземні ділянки річок Почайна та Либідь. Зараз тривають роботи по підземній частині річки Либідь, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Для цього вручну, мішками була перекрита частина променади аби змінити напрямок води по руслу.

«Із зневоднених ділянок вже вивезено понад 500 тон сміття. Зараз йде підготовка до розчистки центральної частини русла», - зазначив Сергій Попко.

Також ми розповідали, що у Києві вивчають питання надання охоронного статусу окремим природним об’єктам, зокрема це стосується Труханового острова та озера Відро.

Джерело фото: КМВА

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