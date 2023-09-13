Труханів острів та озеро Відро в Києві можуть отримати заповідний статус

У Києві вивчають питання надання охоронного статусу окремим природним об’єктам.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві вивчають питання надання охоронного статусу окремим природним об’єктам, зокрема це стосується Труханового острова та озера Відро.

Про це повідомили у Київській міській раді.

«Наразі Київський еколого-культурний центр готує наукові обґрунтування щодо унікальності флори та фауни острова. Одразу згодом я зареєструю проєкт рішення, і сподіваюсь, що до кінця цього року він буде розглянутий та підтриманий депутатами Київради», – наголосила депутат Київміськради Олеся Пинзеник.

Також вона зазначила, що ще один природний об’єкт, якому потрібно невідкладно надати заповідний статус – це озеро Відро. Територія являє собою заплавне мальовниче озеро в долині річки Віта.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.