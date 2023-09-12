Україна—Італія: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

У вівторок, 12 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє в Мілані проти Італії.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Гра відбудеться на полі суперників, у Мілані, на стадіоні Джузеппе Меацца.
Матч можна буде переглянути на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний. Передматчева студія там розпочнеться о 18-й годині.
Коментаторами матчу стануть Володимир Кобельков і Сергій Лук'яненко.
Крім того в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.
Раніше ми писали, що збірна України зіграла внічию з Англією в рамках відбору на Євро-2024.
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