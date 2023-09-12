Украина-Италия: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в рамках отборочного поединка чемпионата Европы 2024 сыграет в Милане против Италии.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Игра состоится на поле соперников, в Милане, на стадионе Джузеппе Меацца.

Матч можно будет просмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, входящих в пакет Максимальный. Предматчевая студия там начнется в 18 часов.

Комментаторами матча станут Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

Кроме того, в эфире радио Луч состоится аудиотрансляция матча.

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