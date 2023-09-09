Збірна України зіграла внічию з Англією в рамках відбору на Євро-2024

Матч завершився з рахунком 1:1.

У суботу, 9 вересня, у Вроцлаві збірна України з футболу зіграла зі збірною Англії в матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч завершився з рахунком 1:1.

Олександр Зінченко відкрив рахунок на 26-й хвилині. До перерви паритет відновив захисник «Манчестер Сіті» Кайл Вокер, який скористався пасом Гаррі Кейна на 41-й хвилині.

У турнірній таблиці Україна продовжує займати друге місце, маючи 7 очок. Наступний поєдинок українці проведуть проти Італії у вівторок, 12 вересня.

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