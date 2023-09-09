Сборная Украины сыграла вничью с Англией в рамках отбора на Евро-2024

Матч завершился со счетом 1:1

В субботу, 9 сентября, во Вроцлаве сборная Украины по футболу сыграла со сборной Англии в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч завершился со счётом 1:1.

Александр Зинченко открыл счет на 26-й минуте. До перерыва паритет восстановил защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, воспользовавшийся пасом Гарри Кейна на 41-й минуте.

В турнирной таблице Украина продолжает занимать второе место с 7 очками. Следующий поединок украинцы проведут против Италии во вторник, 12 сентября.

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