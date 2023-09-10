После освобождения Крыма Черное море станет безопасным: в ГУР рассказали о неизбежной деоккупации полуострова

В разведке отметили, что доминирование рф в воздушном пространстве Черного моря и его береговые ракетные комплексы представляют угрозу не только военному, но и гражданскому судоходству.

Черное море может стать безопасным только после деоккупации Крыма. Если ранее инициативы безопасности, которые поступали, в частности, и от стран НАТО, тормозились из-за фактора "а что скажет россия?", теперь в таких вопросах нет необходимости. Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

“Настало время, когда спрашивать россию нет необходимости – она агрессор, она реально пират в Черном море, она препятствует нормальному гражданскому судоходству. Поэтому необходима единая позиция заинтересованных стран, стран региона, стран НАТО, стран, которые могут дать гарантии безопасности в Черном море, в частности США и Великобритания. Турция должна сказать свое слово”, – объяснил Скибицкий.

Он напомнил, что рф оккупировала украинский Крым с целью господства в Черном море, а также проекции силы на Средиземноморье.

"И оккупация, и наращивание военного потенциала в Крыму были осуществлены по двум причинам. Первая – это полное господство в Черном море, а вторая – это проекция силы на Средиземноморье: та же Сирия, та же Африка и выход в Атлантический океан ", – объяснил представитель ГУР.

Также Скибицкий уточнил, что доминирование рф в воздушном пространстве Черного моря и береговые ракетные комплексы страны-агрессорки представляют угрозу не только военному, но и гражданскому судоходству. Все заинтересованные страны должны искать эффективные пути нейтрализации военной силы оккупантов в регионе.

Он отметил, что полная безопасность Черного моря гарантирует только освобождение Крыма от российских захватчиков.

"Поверьте, когда мы вернем наш Крым, Черное море станет безопасным - это однозначно", - подчеркнул Скибицкий.

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