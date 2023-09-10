Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Имущество ликвидированного Окружного админсуда Киева передадут ВККС

Еще часть оборудования передадут Киевскому окружному административному суду.

Прогресс Украины в судебной реформе поразителен, — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Несмотря на впечатляющий, по ее словам, прогресс в судебной реформе, Анналена Бербок призвала Украину делать больше для борьбы с коррупцией.

Верховный Суд отказал матери в предоставлении ее ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий – самого факта отнесения города Сватово к территории АТО недостаточно

Верховный Суд подчеркнул, что отнесение города Сватово Луганской области к территориям, на которых осуществлялась АТО, без проведения на этой территории военных действий или вооруженных конфликтов, не является достаточным законным основанием или условием для предоставления ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Кабмин внес изменения в Порядок исчисления средней заработной платы

Вычисление средней заработной платы, - Правительство внесло изменения в Порядок.

Кабмин ограничил размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов чиновников

Правительство внесло изменения в Порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

  1. В Украине

После освобождения Крыма Черное море станет безопасным: в ГУР рассказали о неизбежной деоккупации полуострова

07:20, 10 сентября 2023
В разведке отметили, что доминирование рф в воздушном пространстве Черного моря и его береговые ракетные комплексы представляют угрозу не только военному, но и гражданскому судоходству.
После освобождения Крыма Черное море станет безопасным: в ГУР рассказали о неизбежной деоккупации полуострова
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Черное море может стать безопасным только после деоккупации Крыма. Если ранее инициативы безопасности, которые поступали, в частности, и от стран НАТО, тормозились из-за фактора "а что скажет россия?", теперь в таких вопросах нет необходимости. Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

“Настало время, когда спрашивать россию нет необходимости – она агрессор, она реально пират в Черном море, она препятствует нормальному гражданскому судоходству. Поэтому необходима единая позиция заинтересованных стран, стран региона, стран НАТО, стран, которые могут дать гарантии безопасности в Черном море, в частности США и Великобритания. Турция должна сказать свое слово”, – объяснил Скибицкий.

Он напомнил, что рф оккупировала украинский Крым с целью господства в Черном море, а также проекции силы на Средиземноморье.

"И оккупация, и наращивание военного потенциала в Крыму были осуществлены по двум причинам. Первая – это полное господство в Черном море, а вторая – это проекция силы на Средиземноморье: та же Сирия, та же Африка и выход в Атлантический океан ", – объяснил представитель ГУР. 

Также Скибицкий уточнил, что доминирование рф в воздушном пространстве Черного моря и береговые ракетные комплексы страны-агрессорки представляют угрозу не только военному, но и гражданскому судоходству. Все заинтересованные страны должны искать эффективные пути нейтрализации военной силы оккупантов в регионе.

Он отметил, что полная безопасность Черного моря гарантирует только освобождение Крыма от российских захватчиков.

"Поверьте, когда мы вернем наш Крым, Черное море станет безопасным - это однозначно", - подчеркнул Скибицкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Орлов
    Сергій Орлов
    заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації