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В Румынии обнаружили обломки еще одного дрона-камикадзе: президент обратился к генсеку НАТО

20:00, 9 сентября 2023
Я решительно осуждаю этот инцидент, спровоцированный российскими атаками на украинские порты на Дунае, – сказал президент Румынии Клаус Иоханнис.
В Румынии обнаружили обломки еще одного дрона-камикадзе: президент обратился к генсеку НАТО
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На территории Румынии обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на те, которые использует рф для атак по Украине. Президент Клаус Иоханнис заявил, что это свидетельствует о неприемлемом нарушении румынского воздушного пространства. Об этом сообщает Reuters.

Фрагменты дрона обнаружили в районе села Плаура, уезда Тульча. Поисковая миссия началась после получения информации от местных властей о возможном нахождении элементов беспилотника примерно в 2,5 километрах юго-восточнее села.

Президент Румынии оперативно отреагировал на это событие.

"Я снова решительно осуждаю неоднократные нападения рф на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на украинские порты на Дунае вблизи границы с Румынией. Эти глубоко неоправданные атаки нарушают нормы международного права и являются военными преступлениями", - сказал Иоханнис.

Он отметил, что у него был телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где проинформировал его о новых событиях, а он подтвердил свою полную солидарность с Румынией и заверил, что Альянс и его члены полностью поддерживают Румынию.

Как подтверждение поддержки Бухареста, президент указал на недавнее решение США увеличить свое присутствие в Румынии с помощью самолетов F-16 в рамках миссии воздушной полиции в этой стране.

Напомним, министр обороны Румынии Анджел Тилвар впервые официально подтвердил, что у берегов Дуная нашли фрагменты, которые «напоминают обломки беспилотного летательного аппарата» рф.

Кроме того, Румыния планирует эвакуировать жителей села, возле которого упал российский дрон.

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