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Законодавець встановив для Вищої ради правосуддя стандарт доказування для притягнення суддів до відповідальності, аби вона не могла його сама змінити

На закріпленні у законі нового стандарту притягнення суддів до відповідальності наполягали у Посольстві США та ЄС, бо ВРП в іншому разі зможе змінити цей стандарт доказування.

Верховна Рада ухвалила закон про Службу дисциплінарних інспекторів, що фільтруватимуть скарги на суддів

Цей закон дозволить розблокувати дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

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Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

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  1. У світі

В Міноборони Румунії вперше офіційно прокоментували падіння російського безпілотника на своїй території

15:56, 6 вересня 2023
Міністр оборони Румунії підтвердив падіння російського дрона біля берегів Дунаю.
В Міноборони Румунії вперше офіційно прокоментували падіння російського безпілотника на своїй території
Джерело фото: kyiv24
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Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вперше офіційно підтвердив, що біля берегів Дунаю, на території Румунії, знайдено фрагменти, які нагадують уламки безпілотного літального апарату, – повідомляє Antena 3.

За його словами, експерти виявили ці фрагменти, схожі на залишки російського дрона, біля села Плауру, розташованого на території району Тульча, який знаходиться навпроти українського міста Ізмаїл. Ці два населені пункти розділяє річка Дунай.

Анджел Тилвар зауважив, що знайдені фрагменти не становлять ніякої конкретної загрози. Однак враховуючи серію російських атак проти української портової інфраструктури та складів, він підкреслив важливість посилення заходів пильності. Планується збільшити кількість пунктів спостереження та патрулів.

«Ми обстежили дуже велику територію, включно з тією, про яку говорили публічно, і можу підтвердити, що у цьому районі знайшли фрагменти, що можуть бути уламками дрона», – сказав Анджел Тилвар.

Міністр також зазначив, що планує зустрітися з представниками влади містечок, розташованих найближче до кордону з Україною, для обговорення ситуації.

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