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  1. В мире

В Минобороны Румынии впервые официально прокомментировали падение российского беспилотника на своей территории

15:56, 6 сентября 2023
Министр обороны Румынии подтвердил падение российского дрона у берегов Дуная.
В Минобороны Румынии впервые официально прокомментировали падение российского беспилотника на своей территории
Источник фото: kyiv24
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Министр обороны Румынии Анджел Тилвар впервые официально подтвердил, что у берегов Дуная, на территории Румынии, найдены фрагменты, напоминающие обломки беспилотного летательного аппарата, – сообщает Antena 3.

По его словам, эксперты обнаружили эти фрагменты, похожие на остатки российского дрона, возле села Плауру, расположенного на территории района Тульча, который находится напротив украинского города Измаил. Эти два населенных пункта разделяет река Дунай.

Анджел Тилвар заметил, что найденные фрагменты не представляют никакой конкретной угрозы. Однако учитывая серию российских атак против украинской портовой инфраструктуры и складов, он подчеркнул важность усиления мер бдительности. Планируется увеличить количество пунктов наблюдения и патрулей.

«Мы обследовали очень большую территорию, включая ту, о которой говорили публично, и могу подтвердить, что в этом районе нашли фрагменты, которые могут быть обломками дрона», – сказал Анджел Тилвар.

Министр также отметил, что планирует встретиться с представителями власти городов, расположенных ближе всего к границе с Украиной, для обсуждения ситуации.

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