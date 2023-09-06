В течение восьми месяцев ВСП принял решение об увольнении 246 судей

В течение января – августа 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 246 судей.
По общим обстоятельствам уволено 241 судью, а именно:
225 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:
- 94 судьи местных судов;
- 102 судьи апелляционных судов;
- 21 судья Верховного Суда;
- 4 судьи Верховного Суда Украины;
- 1 судья Высшего административного суда Украины;
- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;
- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
16 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:
- 15 судей местных судов;
- 1 судья Верховного Суда.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 5 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.
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