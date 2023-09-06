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Зеленский заявил, что решение о вето на закон о декларировании будет зависеть от консультаций с Ольгой Стефанишиной

Верховная Рада приняла два закона, касающиеся декларирования чиновников, и Владимир Зеленский пока не определился, будет ли налагать вето.

Законодатель установил для Высшего совета правосудия стандарт доказывания для привлечения судей к ответственности, чтобы он не мог его сам изменить

На закреплении в законе нового стандарта привлечения судей к ответственности настаивали в Посольстве США и ЕС, потому что ВСП в противном случае сможет изменить этот стандарт доказывания.

Верховная Рада приняла закон о Службе дисциплинарных инспекторов, которые будут фильтровать жалобы на судей

Этот закон позволит разблокировать дисциплинарную функцию Высшего совета правосудия.

В САП рассказали, как сообщить о коррупции в Украине Госдепу США

В САП напомнили телефоны Министерства обороны США, Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию, на которые можно сообщить о коррупции.

КСУ вынес решение по делу о конституционности санкции за превышение срока временного ввоза автомобилей в Украину

Конституционный Суд признал конституционной санкцию статьи 481 Таможенного кодекса за превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию.

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В течение восьми месяцев ВСП принял решение об увольнении 246 судей

15:18, 6 сентября 2023
За 8 месяцев было уволено 246 судей.
В течение восьми месяцев ВСП принял решение об увольнении 246 судей
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В течение января – августа 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 246 судей.

По общим обстоятельствам уволено 241 судью, а именно:

225 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

- 94 судьи местных судов;

- 102 судьи апелляционных судов;

- 21 судья Верховного Суда;

- 4 судьи Верховного Суда Украины;

- 1 судья Высшего административного суда Украины;

- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;

- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

16 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:

- 15 судей местных судов;

- 1 судья Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 5 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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