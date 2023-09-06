В течение восьми месяцев ВСП принял решение об увольнении 246 судей

За 8 месяцев было уволено 246 судей.

В течение января – августа 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 246 судей.

По общим обстоятельствам уволено 241 судью, а именно:

225 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

- 94 судьи местных судов;

- 102 судьи апелляционных судов;

- 21 судья Верховного Суда;

- 4 судьи Верховного Суда Украины;

- 1 судья Высшего административного суда Украины;

- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;

- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

16 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:

- 15 судей местных судов;

- 1 судья Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 5 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.