Верховная Рада приняла закон о Службе дисциплинарных инспекторов, которые будут фильтровать жалобы на судей

Этот закон позволит разблокировать дисциплинарную функцию Высшего совета правосудия.

Источник фото: ВСП

Верховная Рада 6 сентября приняла во втором чтении законопроект 9483-2 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Напомним, дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты постановлений и решений дисциплинарной палаты и Высшего совета правосудия в рамках дисциплинарного производства в отношении судьи, а также проекты выводов и решений ВСП по жалобам на решения по дисциплинарным делам в отношении судей.

Конкурс в службу дисциплинарных инспекторов Высший совет правосудия должен объявить в течение 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. Также Кабмин обяжут в бюджете на 2024 год предусмотреть средства, необходимые для обеспечения работы службы дисциплинарных инспекторов.

Конкурс с участием международных экспертов

С учетом поправок, принятых во время голосования, в течение 5 лет (сначала было – 7 лет) со дня вступления в силу настоящего Закона будет установлена обязательная квота от международных партнеров в составе конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.

А именно Высший совет правосудия будет создавать конкурсную комиссию в составе 6 человек, три из которых назначаются ВСП по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции. Такие международные и иностранные организации согласовывают общее предложение. Членом конкурсной комиссии может быть назначен член ВСП.

МИД, совместно с Секретариатом Кабмина в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона формируют перечень таких международных иностранных организаций и безотлагательно передают его ВСП.

Для получения предложений в состав конкурсной комиссии от международных и иностранных организаций глава ВСП, в течение 5 дней со дня получения соответствующего перечня от МИД, обращается в такие международные и иностранные организации. Международные и иностранные организации в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения представляют свои предложения в состав конкурсной комиссии.

ВСП в течение 5 дней со дня получения соответствующих предложений от международных и иностранных организаций принимает решение о создании конкурсной комиссии.

По каким правилам будет работать конкурсная комиссия

В течение 5 лет будет действовать правило подавляющего голоса международников при отборе кандидатов на должность дисциплинарных инспекторов.

Согласно тексту законопроекта решение конкурсной комиссии принято, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых по крайней мере двое предложены международными и иностранными организациями. При одинаковом количестве голосов «за» и «против» проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов «за» и «против» во время такого повторного голосования голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых хотя бы двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

Конкурсная комиссия имеет право:

собирать, проверять и анализировать информацию, в том числе с ограниченным доступом, в отношении кандидатов;

обращаться к кандидатам, а также к другим физическим или юридическим лицам с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации, необходимых для рассмотрения и оценки кандидатов на такие должности.

Владельцы или распорядители запрашиваемой информации (документов, материалов) обязаны в течение 10 дней со дня получения запроса предоставить информацию (документы, материалы) конкурсной комиссии.

Член конкурсной комиссии имеет право участвовать в заседаниях и принятии решений конкурсной комиссии в отдаленном режиме с использованием электронных средств видеосвязи. Для осуществления своих полномочий членам конкурсной комиссии на период проведения конкурса предоставляется временный бесплатный доступ к реестрам, базам данных, держателем (администратором) которых являются органы государственной власти.

По запросу члена конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков.

Помощник, по поручению члена конкурсной комиссии, имеет право проверять и анализировать информацию, в том числе с ограниченным доступом, по кандидатам на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарных инспекторов.

Организационно-техническое, логистическое и экспертное обеспечение деятельности конкурсной комиссии может осуществляться из средств привлеченной международной технической помощи.

Также переходные положения предусматривают, что к дисциплинарным производствам, начатым ко дню начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, не применяются положения части 15 статьи 49, которая установит (в редакции нового закона), что общая продолжительность осуществления дисциплинарного производства не может превышать 18 месяцев со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы или со дня принятия Дисциплинарной палатой ВСП решение об открытии соответствующего дисциплинарного дела по собственной инициативе или со дня получения Высшим советом правосудия соответствующего обращения ВККС до дня принятия Дисциплинарной палатой решения о привлечении к дисциплинарной палате в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности без учета времени приостановления рассмотрения дисциплинарного дела.

Напомним также, что Комитет рекомендовал ввести в закон поправку, согласно которой голосование членов Высшего совета правосудия по дисциплинарным делам судей будет открытым и поименным.

Кроме того, согласно учтенным поправкам в этом законопроекте, в Украине появится новый стандарт доказывания оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Автор: Наталя Мамченко

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