Украинцы, которые работали в россии, могут остаться без пенсии

В Минсоцполитики заявили, что украинцы, которые работали в рф, сейчас имеют проблемы с пенсионными выплатами в Украине.

У украинцев, которые работали в россии и имели там страховой стаж, могут возникнуть проблемы с получением пенсии, однако власти планируют решить эту ситуацию, – сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона.

Сейчас украинцы, которые проживали в России или на оккупированной территории Крыма, а затем вернулись на подконтрольную Украине территорию, сталкиваются с проблемами начисления и выплаты пенсий.

"Фактически граждане, которые переехали из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не имеют возможности для назначения пенсий. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение от пенсионного фонда рф о том, что Россия не выплачивает такому гражданину пенсию", - сказала чиновница.

Согласно действующему законодательству, чтобы получить пенсию, этим гражданам нужно иметь подтверждение от пенсионного фонда российской федерации, что россия не выплачивает им пенсионных выплат. Однако, во время полномасштабной войны, Украина не может получить эти данные от россии, что фактически делает невозможным получение пенсий этим гражданам.

Заместитель министра соцполитики Украины объяснила, что эта проблема касается не только нескольких сотен пенсионеров, ведь потенциально таких граждан может быть значительно больше.

Заместитель министра соцполитики Украины объяснила, что эта проблема касается не только нескольких сотен пенсионеров, ведь потенциально таких граждан может быть значительно больше.

Также она указала на то, что россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между рф и Украиной, что привело к отсутствию урегулирования для граждан Украины, которые в течение части своей жизни работали в россии.

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