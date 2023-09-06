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  1. В Україні

Українці, які працювали в росії, можуть лишитися без пенсії

19:41, 6 вересня 2023
У Мінсоцполітики заявили, що українці які працювали в рф, зараз мають проблеми із пенсійними виплатами в Україні.
Українці, які працювали в росії, можуть лишитися без пенсії
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В українців, які працювали в росії та мали там страховий стаж, можуть виникнути проблеми із отриманням пенсії, проте влада планує вирішити цю ситуацію, – повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

Наразі українці, які проживали у росії або на окупованій території Криму, а потім повернулися на підконтрольну Україні територію, стикаються з проблемами нарахування та виплати пенсій.

«Фактично громадяни, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, не мають можливості для призначення пенсій. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду РФ про те, що Росія не виплачує такому громадянину пенсію», – сказала чиновниця.

Згідно з чинним законодавством, щоб отримати пенсію, цим громадянам потрібно мати підтвердження від пенсійного фонду російської федерації, що росія не виплачує їм пенсійних виплат. Однак, під час повномасштабної війни, Україна не може отримати ці дані від росії, що фактично унеможливлює отримання пенсій цим громадянам.

Заступниця міністра соцполітики України пояснила, що ця проблема стосується не лише декількох сотень пенсіонерів, адже потенційно таких громадян може бути значно більше.

Також вона вказала на те, що Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між рф та Україною, що призвело до відсутності врегулювань для громадян України, які протягом частини свого життя працювали в росії.

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