Бельгійська компанія «Etex» із виробництва будівельних матеріалів заявила про вихід з ринку рф

У НАЗК зазначили, що компанія розглядає питання відновлення своєї діяльності в Україні.

Джерело фото: etexgroup.com

Бельгійська компанія «Etex» ухвалила рішення про вихід з ринку російської федерації.

Про це повідомили у НАЗК.

«Etex» є одним із європейських лідерів із виробництва будівельних матеріалів, володіє більше 110 виробничими майданчиками у 42 країнах світу.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну компанія «Etex» також була присутня і в нашій державі. Так, в Бахмуті працював завод «Сініат», на якому працювало близько 300 співробітників. Внаслідок російської агресії та окупації завод було знищено, а компанія надала допомогу робітникам для переїзду в інші міста України, а також за кордон.

«Завдяки проактивній роботі Посольства України в Бельгії та Міністерства закордонних справ України рада директорів компанії, дізнавшись про заплановане внесення її до переліку Міжнародних спонсорів війни, ухвалила рішення про відчуження двох підприємств російської компанії “Ursa”, якими володіла “Etex”, та остаточний вихід з російського ринку», - наголосили у НАЗК.

Також у Нацагентстві зазначили, що компанія розглядає питання відновлення своєї діяльності в Україні.

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