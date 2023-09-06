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У САП розповіли, як повідомити про корупцію в Україні Держдепу США

14:52, 6 вересня 2023
У САП нагадали номери телефонів Міністерства оборони США, Державного департаменту США й Агентства США з міжнародного розвитку, на які можна повідомити про корупцію.
У САП розповіли, як повідомити про корупцію в Україні Держдепу США
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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) нагадали гарячі телефонні лінії Міністерства оборони США, Державного департаменту США й Агентства США з міжнародного розвитку, куди можна повідомляти про корупцію.

«Звертаємо увагу, що у разі виявлення інформації щодо можливого вчинення злочинів, пов'язаних з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, можете повідомити її на гарячі лінії:

+1-703-604-8799 або +1-800-424-9098;

+1 202-647-3320 або +1 800-409-9926;

+1-202-712-1023 або +1-800-230-6539», - зазначили у САП.

Нагадаємо, у січні 2023 року Агентство США з міжнародного розвитку закликало повідомляти на гарячу лінію генерального інспектора з приводу порушень в Україні, пов'язаних з корупцією, шахрайством, розтратою коштів, зловживаннями, неналежним управлінням.

«Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію», - зазначили там.

В свою чергу, у САП підкреслили, що під час повномасштабного вторгнення рф на територію України важливим питанням є захист нашої країни та боротьба не лише на фронті, а й з внутрішніми ворогами, такими як корупція.

«Для запобігання проявам корупції та іншим протиправним діям працюють «Гарячі лінії», які дозволяють залишити повідомлення про злочини, зокрема розтрату, зловживання та хабарництво. Крім того, ці лінії налагоджують ефективні зворотні зв’язки з громадянами, роблять максимально прозорими всі процеси діяльності державних органів та товариств, а також сприяють оперативній протидії та запобіганню корупційним діям», - відмітили у САП.

Нагадаємо, НАБУ, САП та НАЗК виступили проти планів Президента прирівняти корупцію до державної зради.

Автор: Наталя Мамченко

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