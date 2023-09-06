Помер український вчений та релігієзнавець Ігор Козловський

Його колеги повідомили, що у нього стався серцевий напад.

Джерело фото: theukrainians.org

Помер український історик, письменник і релігієзнавець Ігор Козловський.

Релігієзнавиця Людмила Філіпович написала, що у нього стався серцевий напад. Йому було 69 років.

«Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський», - написала вона.

Як пише «The Ukrainians», Ігор Козловський пережив 700 днів ув’язнення у незаконному збройному угрупованні «ДНР». До полону він жив у Донецьку, згодом в Києві. З 1980-го читав лекції з релігієзнавства у вишах України та США. Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків. Понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації головним фахівцем у справах релігії. Був звільнений з полону у грудні 2017 року.

Козловський є автором понад 50 наукових книг та понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, наукових періодичних виданнях, а також поетичних збірок та прозових творів.

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