Сприяла примусовій російській «паспортизації»: мешканка Херсона підозрюється у колабораціонізмі

За 50 тисяч російських рублів мешканка Херсона пішла працювати на ворога та міняла українські паспорти на російські.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Під керівництвом Херсонською обласною прокуратурою виявлено та оголошено про підозру жительці місцевого населеного пункту за колабораційну діяльність. Жінку взяли під варту, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, влітку 2022 року, під час окупації міста Херсона російськими військами, підозрювана спонтанно обрала співпрацю з окупаційною адміністрацією. Вона була прийнята на роботу в незаконно створеному органі під назвою «Управління Федеральної міграційної служби Головного управління МВС Херсонської області».

На посаді «спеціаліста відділу паспортно-візового обслуговування управління громадської безпеки» підозрювана виконувала накази окупантів, що сприяло примусовій «паспортизації» місцевого населення. Вона надавала адресні довідки, перекладала паспорти громадян України та інші українські документи на російську мову для подальшого отримання російського паспорта. Крім того, вона виконувала процедури ідентифікації осіб, які втратили паспортні документи, для видачі тимчасових документів.

За свої послуги на користь ворога підозрювана отримувала щомісяця від 50-70 тисяч російських рублів.

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