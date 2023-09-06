Блінкен заявив про успіхи України в контрнаступі

Держсекретар США відзначив успіх України в контрнаступі та хоробрість і стійкість українців.

У середу, 6 вересня, до Києва з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою він відзначив прогрес України у контрнаступі.

«Ми спостерігаємо хороший прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно не лише для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повториться» – сказав Ентоні.

За його словами, під час свого третього візиту в період повномасштабної війни він знову був «вражений надзвичайною хоробрістю та стійкістю українського народу, українських сил, керівництва України».

«І я тут насамперед, щоб продемонструвати нашу постійну та рішучу підтримку України у боротьбі з цією агресією», – додав держсекретар США.

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