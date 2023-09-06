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  1. В Украине

Блинкен заявил об успехах Украины в контрнаступлении

14:30, 6 сентября 2023
Госсекретарь США отметил успех Украины в контрнаступлении и храбрость и стойкость украинцев.
Блинкен заявил об успехах Украины в контрнаступлении
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В среду, 6 сентября, в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он отметил прогресс Украины в контрнаступлении.

«Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что Украина имеет все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторится», – сказал Энтони.

По его словам, во время своего третьего визита в период полномасштабной войны он снова был «поражен чрезвычайной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, руководства Украины».

«И я здесь прежде всего, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украины в борьбе с этой агрессией», – добавил госсекретарь США.

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