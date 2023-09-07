На Сумщине легковой автомобиль съехал в кювет и подорвался на боеприпасе – ГСЧС

В ГСЧС отмечают, что минная опасность сейчас крайне высока.

Сразу три человека пострадали на Сумщине и Харьковщине в результате взрыва боеприпасов. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в среду, 6 сентября.

В частности, в Сумской области легковой автомобиль съехал в кювет и подорвался на боеприпасе. В результате водитель, 1965 г.р., получил травмы. Его доставили в больницу. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание транспортного средства.

На Харьковщине, в лесном массиве, двигаясь по грунтовой лесной дороге, грузовой автомобиль наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. Травмировались двое мужчин, которые находились в автомобиле. Их доставлено в больницу.

В ГСЧС отмечают, что минная опасность на деоккупированных территориях сейчас крайне высока.

«Призываем быть осторожными, двигаться только проверенными путями и не игнорировать предупредительные знаки», - подчеркнули там.

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