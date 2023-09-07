На Сумщині легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі – ДСНС

У ДСНС наголошують, що мінна небезпека нині вкрай висока.

Одразу троє людей постраждали на Сумщині та Харківщині в результаті підриву боєприпасів. Про це повідомили у ДСНС України у середу, 6 вересня.

Зокрема, у Сумській області легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі. Внаслідок чого водій, 1965 р.н., отримав травми. Його доправили до лікарні. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння транспортного засобу.

На Харківщині, у лісовому масиві, рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою, вантажний автомобіль натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Травмувалося двоє чоловіків, які перебували у автівці. Їх доставлено до лікарні.

У ДСНС наголошують, що мінна небезпека на деокупованих територіях нині вкрай висока.

«Закликаємо бути обережними, рухатися лише перевіреними шляхами та не ігнорувати попереджувальні знаки», - наголосили там.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.