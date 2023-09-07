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Адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову

У Верховній Раді з’явився законопроект, яким пропонується надати адвокатам право на відстрочку від призову під час мобілізації, але не всім.

Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

Андрій Єрмак про радника Байдена з питань безпеки Джейка Саллівана: «З’являються фейки, що він щось блокує, чогось не дозволяє – це неправда, і я дуже ціную нашу співпрацю»

Андрій Єрмак розповів про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном: «Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України».

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Невиконання суб`єктом господарювання вимог НКРЕКП у визначений строк є підставою для притягнення до відповідальності: Верховний Суд

Якщо НКРЕКП встановлено певний строк усунення порушень у сферах енергетики та комунальних послуг, то невиконання вимог у визначений у постанові строк є підставою для притягнення суб`єкта господарювання до відповідальності, проте це не звільняє останнього від обов`язку виконати рішення НКРЕКП.

  1. В Україні

На Сумщині легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі – ДСНС

11:01, 7 вересня 2023
У ДСНС наголошують, що мінна небезпека нині вкрай висока.
На Сумщині легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі – ДСНС
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Одразу троє людей постраждали на Сумщині та Харківщині в результаті підриву боєприпасів. Про це повідомили у ДСНС України у середу, 6 вересня.

Зокрема, у Сумській області легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі. Внаслідок чого водій, 1965 р.н., отримав травми. Його доправили до лікарні. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння транспортного засобу.

На Харківщині, у лісовому масиві, рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою, вантажний автомобіль натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Травмувалося двоє чоловіків, які перебували у автівці. Їх доставлено до лікарні.

У ДСНС наголошують, що мінна небезпека на деокупованих територіях нині вкрай висока.

«Закликаємо бути обережними, рухатися лише перевіреними шляхами та не ігнорувати попереджувальні знаки», - наголосили там.

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