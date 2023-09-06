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  1. В Украине

Способствовала принудительной российской «паспортизации»: жительница Херсона подозревается в коллаборационизме

19:33, 6 сентября 2023
За 50 тысяч российских рублей жительница Херсона пошла работать на врага и меняла украинские паспорта на российские.
Способствовала принудительной российской «паспортизации»: жительница Херсона подозревается в коллаборационизме
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Под руководством Херсонской областной прокуратурой выявлено и объявлено о подозрении жительнице местного населенного пункта за коллаборационистскую деятельность. Женщину взяли под стражу,  сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, летом 2022 года, во время оккупации города Херсона российскими войсками, подозреваемая спонтанно выбрала сотрудничество с оккупационной администрацией. Она была принята на работу в незаконно созданном органе под названием «Управление Федеральной миграционной службы Главного управления МВД Херсонской области».

В должности «специалиста отдела паспортно-визового обслуживания управления общественной безопасности» подозреваемая выполняла приказы оккупантов, что способствовало принудительной «паспортизации» местного населения. Она предоставляла адресные справки, переводила паспорта граждан Украины и другие украинские документы на русский язык для дальнейшего получения российского паспорта. Кроме того, она выполняла процедуры идентификации лиц, утративших паспортные документы, для выдачи временных документов.

За свои услуги в пользу врага подозреваемая получала ежемесячно от 50-70 тысяч российских рублей.

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