Способствовала принудительной российской «паспортизации»: жительница Херсона подозревается в коллаборационизме

За 50 тысяч российских рублей жительница Херсона пошла работать на врага и меняла украинские паспорта на российские.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Под руководством Херсонской областной прокуратурой выявлено и объявлено о подозрении жительнице местного населенного пункта за коллаборационистскую деятельность. Женщину взяли под стражу, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, летом 2022 года, во время оккупации города Херсона российскими войсками, подозреваемая спонтанно выбрала сотрудничество с оккупационной администрацией. Она была принята на работу в незаконно созданном органе под названием «Управление Федеральной миграционной службы Главного управления МВД Херсонской области».

В должности «специалиста отдела паспортно-визового обслуживания управления общественной безопасности» подозреваемая выполняла приказы оккупантов, что способствовало принудительной «паспортизации» местного населения. Она предоставляла адресные справки, переводила паспорта граждан Украины и другие украинские документы на русский язык для дальнейшего получения российского паспорта. Кроме того, она выполняла процедуры идентификации лиц, утративших паспортные документы, для выдачи временных документов.

За свои услуги в пользу врага подозреваемая получала ежемесячно от 50-70 тысяч российских рублей.

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