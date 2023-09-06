Умер украинский ученый и религиовед Игорь Козловский

Его коллеги сообщили, что у него случился сердечный приступ.

Источник фото: theukrainians.org

Умер украинский историк, писатель и религиовед Игорь Козловский.

Религиовед Людмила Филиппович написала, что у него случился сердечный приступ. Ему было 69 лет.

«Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в засветы Игорь Козловский», - написала она.

Как пишет «The Ukrainians», Игорь Козловский пережил 700 дней заключения в незаконной вооруженной группировке «ДНР». До плена он жил в Донецке, затем в Киеве. С 1980 читал лекции по религиоведению в вузах Украины и США. Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений. Более 25 лет проработал в Донецкой областной государственной администрации главным специалистом по делам религии. Был освобожден из плена в декабре 2017 года.

Козловский является автором более 50 научных книг и более 200 статей в словарях, энциклопедиях, научных периодических изданиях, а также поэтических сборников и произведений

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