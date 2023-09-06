НАБУ, САП та НАЗК виступили проти планів Президента прирівняти корупцію до державної зради

Керівники антикорупційних органів побоюються, що відбудеться зміна підслідності справ щодо топ-корупції.

Джерело фото: Офіс Президента України

Керівництво трьох антикорупційних органів України – Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного агентства з питань запобігання корупції, виступили проти планів президента Володимира Зеленського прирівняти вчинення корупційних правопорушень під час війни до державної зради.

Нагадаємо, що у серпні Володимир Зеленський заявив про необхідність більш жорсткої протидії корупції під час війни. «Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде досить серйозний інструмент. Щоб навіть не думали», - зазначив Президент.

А вже 30 серпня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 9659, який містить пропозиції, схожі з ідеями Президента.

Слід зазначити, що оскільки таке правопорушення як «державна зрада», підслідне саме СБУ, то у громадськості виникли підозри, що кримінальні провадження щодо топ-корупції можуть бути передані СБУ.

Такий підхід викликав занепокоєння також і у органів, які входять у так звану «антикорупційну інфраструктуру».

Під час конференції «4 роки ВАКС: досягнення і виклики», що відбулася 5 вересня 2023 року, керівники НАБУ, САП та НАЗК чітко зазначили про своє ставлення до зазначених ініціатив.

«Виключна підслідність НАБУ щодо топ-корупції – це один з фундаментів незалежності антикорупційних органів. Це база, на якій створювалася антикорупційна інфраструктура. Це не підлягає жодному обговоренню. Виключна підслідність НАБУ повинна залишатися виключно в тій редакції, в якій є зараз», - зазначив директор НАБУ Семен Кривонос.

Директора Антикорупційного бюро підтримав керівник САП Олександр Клименко.

«Будь-яке втручання в нашу підслідність і спроба якимось чином на неї вплинути – це загроза нашої незалежності», - заявив Олександр Клименко.

Не залишився осторонь і заступник голови НАЗК Артем Ситник, який у 2015-2022 роках очолював НАБУ.

«Одним з основних завдань керівництва НАБУ завжди були протидія спробам змінити підслідність справ, які визначені за Бюро. Ідея змінити підслідність справ існує стільки, скільки в Україні існує антикорупційне законодавство. Але цього категорично не можна допустити, хоча кожна влада і намагається це зробити. Мотив тут тільки один – знищити незалежність правоохоронного органу, який розслідує топ-корупцію», - розповів Артем Ситник.

Нагадаємо, що у САП та НАБУ раніше попросили Вищий антикорупційний суд попрацювати над швидкістю розгляду справ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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