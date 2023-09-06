Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
До Верховної Ради внесли законопроект про скорочення Великої Палати Верховного Суду і можливість відкликання суддів ВП ВС

Пропонується, аби до Великої Палати входило 14 суддів замість 21, і їх можна було відкликати, а також, щоб адміністративні справи за позовами проти Вищої ради правосуддя могли потрапити до доповідача-судді ВП ВС будь-якої спеціалізації.

Чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік

Що зміниться з 1 жовтня для жінок, які мають диплом медика, та для їх роботодавців.

Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов

Активісти подали перший позов до суду щодо права Дональда Трампа балотуватися на пост президента США, а конституційні дебати навколо заборони йому бути кандидатом більш масштабні, ніж уявляли раніше, - Politico.

Щодо Олексія Сальнікова та Максима Пампури порушено дисциплінарне провадження

Дисциплінарна справа порушена після звернення Ради суддів України.

Верховний Суд отримає нового суддю

У 2019 році Вища рада правосуддя відмовила у внесенні подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді Верховного Суду.

  1. Публікації
  2. / В Україні

НАБУ, САП та НАЗК виступили проти планів Президента прирівняти корупцію до державної зради

07:30, 6 вересня 2023
Керівники антикорупційних органів побоюються, що відбудеться зміна підслідності справ щодо топ-корупції.
НАБУ, САП та НАЗК виступили проти планів Президента прирівняти корупцію до державної зради
Джерело фото: Офіс Президента України
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Керівництво трьох антикорупційних органів України – Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного агентства  з питань запобігання корупції, виступили проти планів президента Володимира Зеленського прирівняти вчинення корупційних правопорушень під час війни до державної зради. 

Нагадаємо, що у серпні Володимир Зеленський заявив про необхідність більш жорсткої протидії корупції під час війни. «Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде досить серйозний інструмент. Щоб навіть не думали», - зазначив Президент.

А вже 30 серпня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 9659, який містить пропозиції, схожі з ідеями Президента.

Слід зазначити, що оскільки таке правопорушення як «державна зрада», підслідне саме СБУ, то у громадськості виникли підозри, що кримінальні провадження щодо топ-корупції можуть бути передані СБУ.

Такий підхід викликав занепокоєння також і у органів, які входять у так звану «антикорупційну інфраструктуру». 

Під час конференції «4 роки ВАКС: досягнення і виклики», що відбулася 5 вересня 2023 року, керівники НАБУ, САП та НАЗК чітко зазначили про своє ставлення до зазначених ініціатив.

«Виключна підслідність НАБУ щодо топ-корупції – це один з фундаментів незалежності антикорупційних органів. Це база, на якій створювалася антикорупційна інфраструктура. Це не підлягає жодному обговоренню. Виключна підслідність НАБУ повинна залишатися виключно в тій редакції, в якій є зараз», - зазначив директор НАБУ Семен Кривонос.

Директора Антикорупційного бюро підтримав керівник САП Олександр Клименко.

«Будь-яке втручання в нашу підслідність і спроба якимось чином на неї вплинути – це загроза нашої незалежності», - заявив Олександр Клименко.

Не залишився осторонь і заступник голови НАЗК Артем Ситник, який у 2015-2022 роках очолював НАБУ.

«Одним з основних завдань керівництва НАБУ завжди були протидія спробам змінити підслідність справ, які визначені за Бюро. Ідея змінити підслідність справ існує стільки, скільки в Україні існує антикорупційне законодавство. Але цього категорично не можна допустити, хоча кожна влада і намагається це зробити. Мотив тут тільки один – знищити незалежність правоохоронного органу, який розслідує топ-корупцію», - розповів Артем Ситник.

Нагадаємо, що у САП та НАБУ раніше попросили Вищий антикорупційний суд попрацювати над швидкістю розгляду справ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду