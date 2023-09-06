Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховную Раду внесли законопроект о сокращении Большой Палаты Верховного Суда и возможности отзыва судей БП ВС

Предлагается, чтобы в Большую Палату входило 14 судей вместо 21, и их можно было отозвать, а также, чтобы административные дела по искам против Высшего совета правосудия могли попасть к докладчику-судье ВП ВС любой специализации.

Могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет

Что изменится с 1 октября для женщин, имеющих диплом медика, и для их работодателей.

В отношении Алексея Сальникова и Максима Пампуры открыто дисциплинарное производство

Дисциплинарное дело начато после обращения Совета судей Украины.

Верховный Суд получит нового судью

В 2019 году Высший совет правосудия отказал во внесении представления о назначении Павла Пархоменко на должность судьи Верховного Суд.

Вместо лишения свободы – служебное ограничение: в УК значительно облегчили санкции за преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации военной техники, повлекших за собой гибель людей

Верховная Рада приняла закон, согласно которому вместо лишения свободы за нарушение правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, повлекшей телесные повреждения или гибель человека, предусмотрели возможность применения служебного ограничения.

  1. Публикации
  2. / В Украине

НАБУ, САП и НАПК выступили против планов Президента приравнять коррупцию к государственной измене

07:30, 6 сентября 2023
Руководители антикоррупционных органов опасаются, что произойдет изменение подследственности дел по топ-коррупции.
НАБУ, САП и НАПК выступили против планов Президента приравнять коррупцию к государственной измене
Источник фото: Офис Президента Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Руководство трех антикоррупционных органов Украины – Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по предотвращению коррупции выступили против планов президента Владимира Зеленского приравнять совершение коррупционных правонарушений во время войны к государственной измене. 

Напомним, что в августе Владимир Зеленский заявил о необходимости более жесткого противодействия коррупции во время войны. «Что касается уравнивания коррупции с госизменой на военное время, я думаю, что это будет достаточно серьезный инструмент. Чтобы даже не думали», – отметил Президент.

А уже 30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 9659, содержащий предложения, схожие с идеей Президента.

Следует отметить, что поскольку такое правонарушение как «государственная измена», подследственно именно СБУ, то у общественности возникли подозрения, что уголовные производства по топ-коррупции могут быть переданы СБУ.

Такой подход вызвал беспокойство также и у органов, входящих в так называемую «антикоррупционную инфраструктуру».

Во время конференции «4 года ВАКС: достижения и вызовы», состоявшейся 5 сентября 2023 года, руководители НАБУ, САП и НАПК четко сообщили о своем отношении к указанным инициативам. 

«Исключительная подследственность НАБУ по топ-коррупции – это один из фундаментов независимости антикоррупционных органов. Это база, на которой создавалась антикоррупционная инфраструктура. Это не подлежит обсуждению. Исключительная подследственность НАБУ должна оставаться исключительно в той редакции, в которой сейчас», - отметил директор НАБУ Семен Кривонос

Директора Антикоррупционного бюро поддержал руководитель САП Александр Клименко

«Любое вмешательство в нашу подследственность и попытка каким-то образом на нее повлиять – это угроза нашей независимости», - заявил Александр Клименко

Не остался в стороне и заместитель председателя НАПК Артем Сытник, который в 2015-2022 годах возглавлял НАБУ. 

«Одной из основных задач руководства НАБУ всегда было противодействие попыткам изменить подследственность дел, определенных Бюро. Идея изменить подследственность дел существует столько, сколько в Украине существует антикоррупционное законодательство. Но этого категорически нельзя допустить, хотя каждая власть пытается это сделать. Мотив здесь только один – уничтожить независимость правоохранительного органа, расследующего топ-коррупцию», - рассказал Артем Сытник

Напомним, что САП и НАБУ ранее попросили Высший антикоррупционный суд «поработать» над скоростью рассмотрения дел.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду