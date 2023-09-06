НАБУ, САП и НАПК выступили против планов Президента приравнять коррупцию к государственной измене

Руководители антикоррупционных органов опасаются, что произойдет изменение подследственности дел по топ-коррупции.

Источник фото: Офис Президента Украины

Руководство трех антикоррупционных органов Украины – Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по предотвращению коррупции выступили против планов президента Владимира Зеленского приравнять совершение коррупционных правонарушений во время войны к государственной измене.

Напомним, что в августе Владимир Зеленский заявил о необходимости более жесткого противодействия коррупции во время войны. «Что касается уравнивания коррупции с госизменой на военное время, я думаю, что это будет достаточно серьезный инструмент. Чтобы даже не думали», – отметил Президент.

А уже 30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 9659, содержащий предложения, схожие с идеей Президента.

Следует отметить, что поскольку такое правонарушение как «государственная измена», подследственно именно СБУ, то у общественности возникли подозрения, что уголовные производства по топ-коррупции могут быть переданы СБУ.

Такой подход вызвал беспокойство также и у органов, входящих в так называемую «антикоррупционную инфраструктуру».

Во время конференции «4 года ВАКС: достижения и вызовы», состоявшейся 5 сентября 2023 года, руководители НАБУ, САП и НАПК четко сообщили о своем отношении к указанным инициативам.

«Исключительная подследственность НАБУ по топ-коррупции – это один из фундаментов независимости антикоррупционных органов. Это база, на которой создавалась антикоррупционная инфраструктура. Это не подлежит обсуждению. Исключительная подследственность НАБУ должна оставаться исключительно в той редакции, в которой сейчас», - отметил директор НАБУ Семен Кривонос.

Директора Антикоррупционного бюро поддержал руководитель САП Александр Клименко.

«Любое вмешательство в нашу подследственность и попытка каким-то образом на нее повлиять – это угроза нашей независимости», - заявил Александр Клименко.

Не остался в стороне и заместитель председателя НАПК Артем Сытник, который в 2015-2022 годах возглавлял НАБУ.

«Одной из основных задач руководства НАБУ всегда было противодействие попыткам изменить подследственность дел, определенных Бюро. Идея изменить подследственность дел существует столько, сколько в Украине существует антикоррупционное законодательство. Но этого категорически нельзя допустить, хотя каждая власть пытается это сделать. Мотив здесь только один – уничтожить независимость правоохранительного органа, расследующего топ-коррупцию», - рассказал Артем Сытник.

Напомним, что САП и НАБУ ранее попросили Высший антикоррупционный суд «поработать» над скоростью рассмотрения дел.

Автор: Вячеслав Хрипун

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