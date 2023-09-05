ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що деякі справи розглядаються в судах ще з 2016 року.

Джерело фото: САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко попросив Вищий антикорупційний суд звернути увагу на тривалий розгляд судом кримінальних проваджень.

«Швидкість розгляду справ потребує вдосконалення. Досі у ВАКС розглядаються справи, які були направлені в суди в 2016 році, але потім були передані в ВАКС», - зазначив Олександр Клименко 5 вересня 2023 року під час конференції «4 роки ВАКС: досягнення і виклики».

Керівник САП повідомив, що в антикорупційній прокуратурі з розумінням ставляться до проблем в роботі ВАКС, зокрема, там враховують те, що навантаження на суддів Антикорупційного суду за останній рік збільшилось на 35% і буде збільшуватися далі.

Крім того, за словами Олександра Клименко, САП зараз направляє в ВАКС у два рази більше справ, ніж ВАКС фізично може їх розглянути.

Відтак, на думку керівника САП, необхідно думати, як зробити Антикорупційний суд більш ефективним та зменшити навантаження на його суддів.

Для цього, за словами Олександра Клименко, можна зробити наступне:

збільшити чисельність суддів ВАКС

вдосконалити інститут угод зі слідством

не перевантажувати ВАКС іншими категоріями справ (особливо протоколами про корупційні адміністративні правопорушення, які НАЗК хоче передати на розгляд у ВАКС).

Нагадаємо, що влітку ВАКС повідомив про необхідність збільшення суддів Антикорупційного суду. Кількість суддів ВАКС запропоновано збільшити на 15 суддів, а кількість суддів Апеляційної палати ВАКС – на 9 суддів.

Також, у серпні в НАБУ повідомили про те, що ВАКС необхідно «пришвидшити темпи винесення вироків».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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