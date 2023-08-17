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ВАКС необхідно пришвидшити темпи винесення вироків – НАБУ

08:31, 17 серпня 2023
У НАБУ вважають ВАКС складовою «системі протистояння топ-корупції».
ВАКС необхідно пришвидшити темпи винесення вироків – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро не зовсім задоволені темпами розгляду кримінальних справ у Вищому антикорупційному суді.

У Звіті щодо діяльності НАБУ та САП у першому півріччі 2023 року, необхідність «пришвидшити темпи винесення вироків» вказана у переліку «зовнішніх викликів» для ефективної діяльності НАБУ.

«Потрібно посилити ресурсну спроможність САП та ВАКС, які разом з НАБУ складають стійку систему протистояння топ-корупції. Є очевидна потреба пришвидшити темпи винесення вироків. Адже станом на зараз, у суді є справи, по яких вже 3 роки не можуть розпочатися слухання. Це створює неабиякий ризик уникнення відповідальності особами, яких обвинувачують у скоєнні корупційних злочинів», - зазначено у звіті НАБУ та САП.

Зазначимо, що в серпні у ВАКС повідомили про необхідність збільшення штату суддів ВАКС та АП ВАКС на 24 судді у зв’язку з поступово зростаючим навантаженням на суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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