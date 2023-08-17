ВАКС необходимо ускорить темпы вынесения приговоров – НАБУ

В НАБУ считают ВАКС составляющей «системы противодействия топ-коррупции».

В Национальном антикоррупционном бюро не совсем удовлетворены темпами рассмотрения уголовных дел в Высшем антикоррупционном суде.

В Отчете о деятельности НАБУ и САП в первом полугодии 2023 года, необходимость «ускорить темпы вынесения приговоров» указана в перечне «внешних вызовов» для эффективной деятельности НАБУ.

«Нужно усилить ресурсную способность САП и ВАКС, которые вместе с НАБУ составляют устойчивую систему противостояния топ-коррупции. Есть очевидная потребность ускорить темпы вынесения приговоров. Ведь на сегодня, в суде есть дела, по которым уже 3 года не могут начаться слушания. Это создает большой риск избегания ответственности лицами, обвиняемыми в совершении коррупционных преступлений», - отмечено в отчете НАБУ и САП.

Отметим, что в августе в Антикоррупционном суде сообщили о необходимости увеличения штата судей ВАКС и АП ВАКС на 24 судьи в связи с постепенно возрастающей нагрузкой на судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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