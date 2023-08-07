ВАКС просить збільшити чисельність суддів – що відомо

Нові судді можуть з’явитися у ВАКС у другий половині 2024 року, але ще потрібні згода ВРП і гроші.

Вищий антикорупційний суд повідомив про необхідність збільшення чисельності суддів, як власне першої інстанції ВАКС, так і його Апеляційної палати.

Про це 2 серпня на засіданні Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади розповів керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

Відповідне звернення щодо збільшення штату суддів ВАКС та АП ВАКС, суд вже направив у Вищу раду правосуддя.

Втім, окрім згоди Вищої ради правосуддя, буде потрібно знайти й необхідне фінансування для матеріального забезпечення нових суддів та додаткових працівників апарату ВАКС та АП ВАКС.

З урахуванням згоди ВРП, наявності необхідного фінансування, а також необхідності проведення конкурсу за участю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), поява нових суддів у складі ВАКС та АП ВАКС прогнозується не раніше другої половини 2024 року.

Зазначимо, що у червні голова ВАКС Віра Михайленко повідомила, що кількість суддів ВАКС потрібно збільшити на 15 суддів, а кількість суддів АП ВАКС – на 9 суддів.

Також, суддя ВАКС Олег Коліуш у червні 2023 року строком на чотири роки був призначений на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Необхідність збільшення штату суддів у ВАКС поясніють поступово зростаючим навантаженням на діючих суддів. Наразі в ВАКС здійснюють правосуддя 38 суддів, зокрема, 27 суддів у першій інстанції та 11 в Апеляційній палаті.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.