ВАКС просит увеличить численность судей – что известно

Новые судьи могут появиться в ВАКС во второй половине 2024 года, но еще нужны согласие ВСП и деньги.

Высший антикоррупционный суд сообщил о необходимости увеличения численности судей, как собственно ВАКС, так и его Апелляционной палаты.

Об этом 2 августа на заседании Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти рассказал руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко.

Соответствующее обращение по поводу увеличения штата судей ВАКС и АП ВАКС, суд уже направил в Высший совет правосудия.

Впрочем, кроме согласия Высшего совета правосудия, потребуется и необходимое финансирование для материального обеспечения новых судей и дополнительных работников аппарата ВАКС и АП ВАКС.

С учетом согласия ВСП, наличия необходимого финансирования, а также необходимости проведения конкурса с участием Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), появление новых судей в составе ВАКС и АП ВАКС прогнозируется не ранее второй половины 2024 года.

Отметим, что в июне глава ВАКС Вера Михайленко сообщила, что количество судей ВАКС нужно увеличить на 15 судей, а количество судей АП ВАКС – на 9 судей.

Также судья ВАКС Олег Колиуш в июне 2023 года сроком на четыре года был назначен на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Необходимость увеличения штата судей в ВАКС объясняют постепенно растущей нагрузкой на действующих судей. В настоящее время в ВАКС осуществляют правосудие 38 судей, в том числе 27 судей в первой инстанции и 11 - в Апелляционной палате.

Автор: Вячеслав Хрипун

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