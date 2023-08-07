Международный наркобизснес: на Киевщине двое продавали «товар» криминалитету

Ежемесячный доход от наркобизнеса составлял около полумиллиона долларов США.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков из Чешской Республики на около полмиллиона долларов США. «Товар» злоумышленники маскировали в скрытом тайнике в автомобиле, а сбывали в Украине оптовыми партиями во время личных встреч с доверенными лицами только за наличные. Месячный доход от такой деятельности достигал 450 тысяч долларов США. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Установлено, что 32-летний житель г. Бровары выполнял функцию перевозчика и курьера. Хранил запрещенные вещества в арендованной квартире местной женщины, где она фасовала товар и в дальнейшем передавала сообщнику для реализации. Злоумышленники передавали наркотик «из рук в руки» клиентам из криминального круга лиц, а расчет проходил только за наличные. Такой «бизнес» приносил им около 450 тысяч долларов США прибыли ежемесячно.

Мужчину задержали, когда он пытался сбыть килограмм кокаина. Во время санкционированных обысков в автомобиле и квартире фигурантов обнаружили брикеты с кокаином общим весом около трех килограммов. Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

Святошинский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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