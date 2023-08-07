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Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

Антикоррупционный комитет Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о создании Службы дисциплинарных инспекторов

«Давайте не будем начинать эту дискуссию снова»: Комитет не считает рисками финансирование государственного органа за счет иностранных правительств и отбор госслужащих путем решающего голоса международных партнеров.

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

Глава НАПК Новиков написал письмо Денису Шмыгалю с возмущением, что Кабмин регистрирует законопроекты без разрешения НАПК, документ

Единственный орган по формированию антикоррупционной политики – это НАПК: Глава НАПК Александр Новиков выразил Денису Шмыгалю свое возмущение, что Кабмин не пригласил его на заседание Кабмина, а Минюст вообще «присвоил» функции Агентства.

  1. В Украине

Международный наркобизснес: на Киевщине двое продавали «товар» криминалитету

17:24, 7 августа 2023
Ежемесячный доход от наркобизнеса составлял около полумиллиона долларов США.
Международный наркобизснес: на Киевщине двое продавали «товар» криминалитету
Источник фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков из Чешской Республики на около полмиллиона долларов США. «Товар» злоумышленники маскировали в скрытом тайнике в автомобиле, а сбывали в Украине оптовыми партиями во время личных встреч с доверенными лицами только за наличные. Месячный доход от такой деятельности достигал 450 тысяч долларов США. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Установлено, что 32-летний житель г. Бровары выполнял функцию перевозчика и курьера. Хранил запрещенные вещества в арендованной квартире местной женщины, где она фасовала товар и в дальнейшем передавала сообщнику для реализации. Злоумышленники передавали наркотик «из рук в руки» клиентам из криминального круга лиц, а расчет проходил только за наличные. Такой «бизнес» приносил им около 450 тысяч долларов США прибыли ежемесячно.

Мужчину задержали, когда он пытался сбыть килограмм кокаина. Во время санкционированных обысков в автомобиле и квартире фигурантов обнаружили брикеты с кокаином общим весом около трех килограммов. Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

Святошинский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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