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Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко

«Ви будете давати звітів удвічі більше», – міністр фінансів Марченко пояснив, як на корупцію в Україні реагують іноземні партнери.

Прокурорчик, хлопчик, порішав за кандидатську – у Львові прокурор та обвинувачені жваво поспілкувалися в судовому процесі

Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

Голова НАЗК Новіков написав листа Денису Шмигалю з обуренням, що Кабмін реєструє законопроекти без дозволу НАЗК, документ

Єдиний орган з формування антикорупційної політики – це НАЗК: Голова НАЗК Олександр Новіков висловив Денису Шмигалю своє обурення, що Кабмін не запросив його на засідання Уряду, а Мінюст взагалі «привласнив» функції Агентства.

До КК внесуть зміни щодо звільнення за рішенням суду від подальшого відбуття покарання засуджених, які не відбули його через збройну агресію і тимчасову окупацію

Як пропонує Мінюст, до відбутого строку покарання суд буде зараховувати строк з дня, коли виконання покарання було унеможливлене внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації.

  1. В Україні

Міжнародний наркобізснес: на Київщині двоє продавали «товар» криміналітету

17:24, 7 серпня 2023
Щомісячний дохід від наркобізнесу складав близько півмільйона доларів США.
Міжнародний наркобізснес: на Київщині двоє продавали «товар» криміналітету
Джерело фото: Національна поліція України
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Правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків з Чеської Республіки на близько пів мільйона доларів США. «Товар» зловмисники маскували у прихованому схроні в автомобілі, а збували в Україні гуртовими партіями під час особистих зустрічей із довіреними особами лише за готівку. Місячний дохід від такої діяльності сягав 450 тисяч доларів США. Про це повідомляє Національна поліція України.

Встановлено, що 32-річний житель м. Бровари виконував функцію перевізника та кур’єра. Зберігав заборонені речовини в орендованій квартирі місцевої жінки, де вона фасувала товар і надалі передавала спільнику для реалізації. Зловмисники передавали наркотик «з рук у руки» клієнтам з кримінального кола осіб, а розрахунок проходив лише за готівку. Такий «бізнес» приносив їм близько 450 тисяч доларів США прибутку щомісяця.

Чоловіка затримали, коли він намагався збути кілограм кокаїну. Під час санкціонованих обшуків у автомобілі та помешканні фігурантів виявили брикети із кокаїном загальною вагою близько трьох кілограмів. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Святошинський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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