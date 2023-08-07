Міжнародний наркобізснес: на Київщині двоє продавали «товар» криміналітету

Щомісячний дохід від наркобізнесу складав близько півмільйона доларів США.

Джерело фото: Національна поліція України

Правоохоронці перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків з Чеської Республіки на близько пів мільйона доларів США. «Товар» зловмисники маскували у прихованому схроні в автомобілі, а збували в Україні гуртовими партіями під час особистих зустрічей із довіреними особами лише за готівку. Місячний дохід від такої діяльності сягав 450 тисяч доларів США. Про це повідомляє Національна поліція України.

Встановлено, що 32-річний житель м. Бровари виконував функцію перевізника та кур’єра. Зберігав заборонені речовини в орендованій квартирі місцевої жінки, де вона фасувала товар і надалі передавала спільнику для реалізації. Зловмисники передавали наркотик «з рук у руки» клієнтам з кримінального кола осіб, а розрахунок проходив лише за готівку. Такий «бізнес» приносив їм близько 450 тисяч доларів США прибутку щомісяця.

Чоловіка затримали, коли він намагався збути кілограм кокаїну. Під час санкціонованих обшуків у автомобілі та помешканні фігурантів виявили брикети із кокаїном загальною вагою близько трьох кілограмів. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Святошинський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.