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Україна повернула з російського полону ще 22 захисників, фото і відео

12:02, 7 серпня 2023
Додому повернулися бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.
Україна повернула з російського полону ще 22 захисників, фото і відео
Фото: Андрій Єрмак
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У понеділок, 7 серпня, Україна повернула додому з полону ще 22 бійців Сил оборони. Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів.

Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені.

Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки», — зазначив Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

«Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Маємо виконати задачу Президента та повернути всіх наших людей», — додав Єрмак.

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