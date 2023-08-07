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Адвокати Юрія Зонтова пояснили, чому його справа є черговою «мильною бульбашкою» у ВАКС

Виконання спеціального завдання дозволено лише у справах щодо організованих груп та злочинних організацій, а також потребує письмового зазначення чітких меж такого, чого у справі Юрія Зонтова дотримано не було, які і не було обов’язкового погодження спеціального завдання з керівником органу досудового розслідування.

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Адвокати Юрія Зонтова пояснили, чому його справа є черговою «мильною бульбашкою» у ВАКС

11:50, 7 серпня 2023
Виконання спеціального завдання дозволено лише у справах щодо організованих груп та злочинних організацій, а також потребує письмового зазначення чітких меж такого, чого у справі Юрія Зонтова дотримано не було, які і не було обов’язкового погодження спеціального завдання з керівником органу досудового розслідування.
Адвокати Юрія Зонтова пояснили, чому його справа є черговою «мильною бульбашкою» у ВАКС
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Нещодавно у ВАКС відбулося судове засідання у справі за обвинуваченням адвокатів Юрія Донця та Юрія Зонтова. Захист Юрія Зонтова вбачає у ній чергову справу, направлену до суду з численними порушеннями вимог закону.

Зокрема, на думку адвокатів, тут має місце як провокація злочину, так і недопустимість доказів. «Чи виконає суд свою функцію – правосуддя – або закриє очі на беззаконня під великим питанням», - зазначили вони.

Так, адвокат Корнага О.І. звернувся з клопотанням про визнання ряду доказів недопустимими вказуючи, що входячи з дослідженої письмової згоди заявника та постанови про залучення такого до конфіденційного співробітництва, випливає, що така діяльність здійснювалась у виді виконання спеціального завдання. Однак відповідно до законодавства виконання спеціального завдання дозволено лише у справах щодо організованих груп та злочинних організацій, а також потребує письмового зазначення чітких меж такого, чого у справі Юрія Зонтова дотримано не було.

Так само, не було обов’язкового погодження спеціального завдання з керівником органу досудового розслідування.

В свою чергу, прокурор САП на вказані зауваження повідомив, що письмова згода та постанова про залучення заявника до конфіденційного співробітництва просто складені детективом НАБУ з помилками, а тому твердження захисника просив суд «до уваги не брати». Крім того, в засіданні досліджено відеозапис обшуку приміщення, в якому за твердженням сторони обвинувачення було знайдено предмет неправомірної вигоди.

Сторона захисту Юрія Зонтова звернула увагу на окремі фрагменти запису, з якого вбачається, що обшук проводився без відповідної ухвали суду та без обґрунтованої постанови детектива НАБУ (просто після отримання вказівки невідомого по рації - діяти жорстко). Так само з відеозапису вбачається, що групи силової підтримки НАБУ, фактично без допуску до конкретних кімнат понятих, здійснювали безконтрольні проникнення до ряду кімнат, в одній з яких пізніше й буде знайдено предмет неправомірної вигоди.

Одночасно під час обшуку були відсутні як власник або користувач приміщення, так і представники Ради адвокатів, як того вимагає Закон.

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