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рф намагалася вдарити «Кинджалами» по урядовому кварталу в Києві, — ЗМІ

13:15, 7 серпня 2023
Це відбулося 4 травня 2023 року, тоді путін наказав це зробити, щоб помститися за атаку двох дронів на кремль.
рф намагалася вдарити «Кинджалами» по урядовому кварталу в Києві, — ЗМІ
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Російські війська намагалися вдарити ракетами Кинджал по урядовому кварталу в Києві. Про це повідомляє The Times.

Це відбулося 4 травня 2023 року, тоді путін наказав це зробити, щоб помститися за атаку двох дронів на кремль.

Як пише видання, російський МіГ-31, що є носієм Кинджалів 4 травня злетів з авіабази Саваслейка менш ніж через добу після того, як два невідомі безпілотники підлетіли до Кремля і вибухнули біля куполу путінської резиденції.

«Пілот отримав наказ помститися», — пише The Times.

Літак запустив Кинджал у напрямку Києва. Українські сили ППО мали лічені хвилини, щоб зупинити аеробалістичну ракету рф  зі швидкістю 10 махів, що летіла на будівлю Кабміну поблизу Майдану Незалежності.

Столицю тоді захистили системи ПРО Patriot, пише видання з посиланням на підполковника протиповітряної оборони Києва, чиє ім'я журналісти не називають з міркувань безпеки.

«У нас є планшет для контролю повітряної ситуації, і коли є балістична ракета, що наближається, комп’ютер негайно це реєструє і малює зону, яку вона має вразити. Він вирахував ціль на основі траєкторії. Система намалювала коло з центром над Майданом — цілили точно в урядовий квартал», — розповів підполковник столичної ППО.

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