Поблизу Італії затонули два човни з мігрантами: серед загиблих – жінка та 1-річна дитина, десятки – зникли безвісти

Поблизу Італії біля південноіталійського острова Лампедуза затонули два човни з мігрантами. В результаті, двоє людей загинули і ще близько 30 вважаються зниклими безвісти, – повідомила берегова охорона Італії, пише ВВС.
Два човни вийшли з туніського портового міста Сфакс, перевозячи 48 і 42 людини відповідно.
Італійська берегова охорона повідомила, що знайшла тіла жінки та її однорічної дитини.
Туніські чиновники заявили, що знайшли тіла 10 мігрантів після шторму на пляжі біля Сфакса.
В місцевій владі заявили, що працюють над ідентифікацією громадянства мігрантів, але в основному вони прибули з країн Африки на півдня від Сахари.
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