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Поблизу Італії затонули два човни з мігрантами: серед загиблих – жінка та 1-річна дитина, десятки – зникли безвісти

13:52, 7 серпня 2023
Два судна затонули біля південноіталійського острова Лампедуза, ймовірно, в результаті шторму.
Поблизу Італії затонули два човни з мігрантами: серед загиблих – жінка та 1-річна дитина, десятки – зникли безвісти
Джерело фото: Depositphotos
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Поблизу Італії біля південноіталійського острова Лампедуза затонули два човни з мігрантами. В результаті, двоє людей загинули і ще близько 30 вважаються зниклими безвісти, – повідомила берегова охорона Італії, пише ВВС.

Два човни вийшли з туніського портового міста Сфакс, перевозячи 48 і 42 людини відповідно.

Італійська берегова охорона повідомила, що знайшла тіла жінки та її однорічної дитини.

Туніські чиновники заявили, що знайшли тіла 10 мігрантів після шторму на пляжі біля Сфакса.

В місцевій владі заявили, що працюють над ідентифікацією громадянства мігрантів, але в основному вони прибули з країн Африки на півдня від Сахари.

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