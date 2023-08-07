Вблизи Италии затонули два судна с мигрантами: среди погибших – женщина и 1-летний ребенок, десятки – пропали без вести

Два судна затонули возле южноитальянского острова Лампедуза, вероятно, в результате шторма.

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Вблизи Италии возле южноитальянского острова Лампедуза затонули две лодки с мигрантами. В результате, два человека погибли и еще около 30 считаются пропавшими без вести, – сообщила береговая охрана Италии, пишет ВВС.

Две лодки вышли из тунисского портового города Сфакс, перевозя 48 и 42 человека соответственно.

Итальянская береговая охрана сообщила, что нашла тела женщины и ее годовалого ребенка.

Тунисские чиновники заявили, что нашли тела 10 мигрантов после шторма на пляже возле Сфакса.

В местных властях заявили, что работают над идентификацией гражданства мигрантов, но в основном они прибыли из стран Африки к югу от Сахары.

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