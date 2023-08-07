Комитет снова улучшил законопроект о возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей

История с «усовершенствованием» законопроекта о возобновлении дисциплинарных производств в отношении судей продолжается.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 21 июля Комитет Верховной Рады по правовой политике сообщил, что все же решил вернуть, хотя и временно, рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей Высшему совету правосудия. Так, в Комитете решили запустить два процесса – возобновление рассмотрения жалоб в ВСП и параллельно – создание Службы дисциплинарных инспекторов (которая должна взять на себя функцию по предварительной фильтрации жалоб).

Для этого депутаты решили сначала принять «базовый» законопроект 9261, но определить, что он вводится в действие со дня вступления в силу другого закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об изменении статуса и порядке формирования службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия». Последний закон тоже существует пока только в версии законопроекта (точнее, в трех версиях законопроектов 9483, 9483-1, 9483-2).

«В результате дискуссий пришли к тому, что законопроект 9261 можно принять в «усеченном» варианте – с временным предоставлением членам ВСП дисциплинарных полномочий, но сделать это надо уже.

Вопросы же усовершенствования процедуры отбора и создания службы инспекторов выносятся в отдельный законопроект.

Дополнительно на заседании предложили правку, которая «привязывает» вступление законопроекта в силу до принятия изменений в порядок отбора инспекторов. То есть, пока не будет принят недавно зарегистрированный законопроект №9483, касающийся этого вопроса, или его альтернативный или комитетский вариант.

При наличии такой правки ВСП не сможет реализовывать дисциплинарную функцию в отношении судей еще 2-3 месяца (по моим оценкам, и это при том, что все будут быстро работать)», - пояснил тогда член Комитета Роман Бабий.

Впрочем, на этом Комитет решил не остановиться и улучшить законопроект 9261 (который уже должен быть принят во втором чтении) еще раз.

3 августа к нему появилась уже вторая сравнительная таблица ко второму чтению.

«В очередной раз рассмотрели №9261 о Службе дисциплинарных инспекторов и восстановлении дисциплинарной функции ВСП. На этот раз учли замечания Юруправления Верховной Рады ко второму чтению. Законопроект должен быть вынесен для голосования в парламентском зале на ближайшем заседании», – отметил Роман Бабий.

Що сказало юридичне управління

Головне юридичне управління у своєму висновку зазначило, що може виникнути ситуація, коли проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» не буде підтриманий народними депутатами України під час його голосування на пленарному засіданні.

«Зважаючи на викладене, обраний у поданому на розгляд проекті спосіб законодавчого унормування питань не є прийнятним з точки зору дотримання вимог законодавчої техніки.

Крім того, у новому пункті 23-10 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (в редакції проекту) передбачено, що попередня перевірка дисциплінарних скарг, які надійшли до Вищої ради правосуддя до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів», здійснюється в розумні строки…

Натомість пунктом 2 проекту передбачено, що «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».

На нашу думку, зміст зазначених положень може породжувати правову невизначеність, що не сприятиме дієвості принципу верховенства права.

У контексті приписів статті 8 Конституції України реалізація цих положень не дозволить зробити остаточний висновок про те, чи підлягатимуть попередній перевірці ті дисциплінарні скарги, які надійдуть саме в період між часом набрання чинності цим Законом (у разі його прийняття) та введення його в дію, адже інститути набрання чинності законом та введення його в дію мають свої особливості», - вказало ГЮУ.

Що передбачили у фінальній версії

Стосовно введення в дію

Разом з тим, у «серпневій» версії законопроекту 9261 все одно залишається прив’язка до іншого, ще не прийнятого закону.

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», - зазначили автори у прикінцевих положеннях.

«Липнева» версія у цій частині, нагадаємо, звучала так:

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».

Такі зміни вказують на те, депутати визначилися з тим, що Служба дисциплінарних інспекторів буде формуватися так, як закладено у законопроекті 9483-2. Детальніше про цей проект можна прочитати за посиланням.

Щодо порядку розгляду скарг

Законопроект 9261 «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» у фінальній версії передбачає наступні зміни.

У Законі України «Про Вищу раду правосуддя» (частина 2 і 3 статті 42) визначається, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.

Днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги або день ухвалення Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою чи день отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Дисциплінарне провадження включає:

1) попередню перевірку дисциплінарної скарги, вивчення матеріалів для встановлення ознак вчинення суддею дисциплінарного проступку, ухвалення рішення про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, відмову у відкритті дисциплінарної справи або відкриття дисциплінарної справи;

2) підготовку дисциплінарної справи до розгляду, розгляд дисциплінарної справи та ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності;

3) розгляд скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Також вносяться зміни до пунктів 2 і 3 частини першої статті 43, яка регулює попередню перевірку скарги.

А саме, передбачається, що Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя:

2) за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, - залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику;

3) за наявності підстав, визначених пунктами 2, 3 і 6 частини першої статті 44 цього Закону, - передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи.

(Наразі повернення передбачене також, якщо скарга не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді та не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді. Але відповідно до проекту ці підстави (п. 2 і 3 ст. 44) тепер призводитимуть до передачі скарги на розгляд Дисциплінарної палати для залишення без розгляду або відкриття справи)

Надалі законопроект пропонує доповнити розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону про ВРП пунктами 23-6 – 23-10 такого змісту.

Установити, що днем початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя є день опублікування Вищою радою правосуддя повідомлення про початок роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя у газеті "Голос України".

Установити, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

Такий доповідач не бере участі в голосуванні Дисциплінарної палати під час ухвалення рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді.

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя Дисциплінарною палатою не ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи, з дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів передаються дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя, визначеним автоматизованою системою розподілу справ. Перебіг строку, визначеного пунктом 4 частини першої статті 43 цього Закону (30 днів), у таких дисциплінарних провадженнях переривається та розпочинається заново.

Дисциплінарні провадження, у яких на день початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя Дисциплінарною палатою ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи, завершуються Дисциплінарною палатою за участю члена Дисциплінарної палати (доповідача). Такі дисциплінарні провадження не підлягають передачі дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Попередня перевірка дисциплінарних скарг, які надійшли до Вищої ради правосуддя до дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів», здійснюється в розумні строки, але не довше ніж протягом 6 місяців з дня отримання такої скарги доповідачем, визначеним автоматизованою системою розподілу справ для її попередньої перевірки.

Автор: Наталья Мамченко

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