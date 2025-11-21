Использование смартфона ночью может повышать склонность взрослых к суицидальным мыслям, — ученые

Использование телефона ночью связано с более высоким уровнем суицидальных мыслей у взрослых из группы риска – исследование.

Фото: medicalxpress.com

Ученые обнаружили, что использование смартфона между 23:00 и 1:00 повышает риск суицидальных мыслей у взрослых. Об этом пишет medicalxpress.com.

Использование смартфонов перед сном становится все более распространённым занятием. Хотя широко известно, что такое поведение может нарушить сон несколькими способами, например синим светом, поддерживающим активность мозга, эмоционально возбуждающим контентом или сообщениями, нарушающими тишину. Кроме того, отправка текстовых сообщений ночью или пробуждение от сообщений также связана с усилением психологического стресса.

Ученые провели исследование, которое длилось 28 дней и проходило поздно ночью. К исследованию были привлечены 79 взрослых, у которызх недавно возникали суицидальные мысли. Они использовали смартфоны между 23:00 и 1:00 и демонстрировали более высокий риск суицидальных мыслей на следующий день.

«Ночью суицидальные мысли или идеи часто становятся более «громкими» в голове. Только в США ежегодно более 10 миллионов взрослых имеют суицидальные мысли, поэтому очень важно распознавать как факторы, повышающие риск, так и снижающие его», – говорится в публикации.

В то же время ученые признают определенные ограничения своего исследования, но отмечают, что выявленные ими закономерности использования смартфонов в ночное время могут дать ценную информацию, а более глубокое понимание нюансов использования телефонов может помочь в разработке методов профилактики самоубийств в будущем.

