Використання смартфона вночі може підвищувати схильність дорослих до суїцидальних думок, — вчені

20:37, 21 листопада 2025
Використання телефону вночі пов'язане з вищим рівнем суїцидальних думок у дорослих з групи ризику — дослідження.
Фото: medicalxpress.com
Науковці виявили, що використання смартфона між 23:00 та 1:00 підвищує ризик суїцидальних думок у дорослих. Про це пише medicalxpress.com.

Використання смартфонів перед сном стає все більш поширеним заняттям. Хоча широко відомо, що така поведінка може порушити сон декількома способами, наприклад, синім світлом, що підтримує активність мозку, емоційно збуджувальним контентом або повідомленнями, що порушують тишу. Крім того, надсилання текстових повідомлень вночі або пробудження від повідомлень також пов'язані з посиленням психологічного стресу.

Вчені провели дослідження, яке тривало впродовж 28 днів і проходило пізно вночі. До дослідження були залучені 79 дорослих, які нещодавно мали суїцидальні думки. Вони використовували смартфони між 23:00 і 1:00 і демонстрували вищий ризик суїцидальних думок на наступний день.

«Вночі суїцидальні думки або ідеї часто стають «голоснішими» в голові. Тільки в США щороку понад 10 мільйонів дорослих мають суїцидальні думки, тому дуже важливо розпізнавати як фактори, що підвищують ризик, так і ті, що його знижують», – йдеться в публікації.

Водночас, вчені визнають певні обмеження свого дослідження, але наголошують, що виявлені ними закономірності використання смартфонів у нічний час можуть дати цінну інформацію, а глибше розуміння нюансів використання телефонів може допомогти у розробці методів щодо профілактики самогубств у майбутньому.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

