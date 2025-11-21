  1. В мире

В США вспышка ботулизма среди младенцев: 31 госпитализирован, отозвана детская смесь

18:46, 21 ноября 2025
Бактерии Clostridium botulinum обнаружены в продуктах ByHeart Whole Nutrition.
В США зафиксирована вспышка ботулизма среди младенцев, связанная с сухой детской смесью ByHeart Whole Nutrition. Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), цитирует ABC News.

Госпитализировано 31 младенец в 15 штатах: Аризона, Калифорния, Айдахо, Иллинойс, Кентукки, Мэн, Мичиган, Миннесота, Северная Каролина, Нью-Джерси, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Техас, Вашингтон. Первые случаи появились в августе 2025 года, смертельных нет.

Все заболевшие питались разными партиями смеси. Тесты подтвердили наличие бактерий Clostridium botulinum.

Производитель отозвал все банки ByHeart Whole Nutrition Infant Formula и пакеты Anywhere Pack по всей стране. Компания призвала прекратить использование продукта, следить за симптомами и обращаться за помощью.

Ботулизм — редкое заболевание, вызванное ботулотоксином, который поражает нервную систему. Симптомы у младенцев: плохое питание, запоры, медленная реакция зрачков на свет, опущение век, слабая мимика, мышечный тонус, плач.

