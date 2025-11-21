У США спалах ботулізму серед немовлят: 31 госпіталізований, відкликано дитячу суміш

Бактерії Clostridium botulinum знайшли в продуктах ByHeart Whole Nutrition.

У США зафіксовано спалах ботулізму серед немовлят, пов’язаний із сухою дитячою сумішшю ByHeart Whole Nutrition. Про це повідомили Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) та Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA), цитує ABC News.

Госпіталізовано 31 немовля в 15 штатах: Аризона, Каліфорнія, Айдахо, Іллінойс, Кентуккі, Мен, Мічиган, Міннесота, Північна Кароліна, Нью-Джерсі, Орегон, Пенсильванія, Род-Айленд, Техас, Вашингтон. Перші випадки з’явилися в серпні 2025 року, смертельних немає.

Усі захворілі харчувалися різними партіями суміші. Тести підтвердили наявність бактерій Clostridium botulinum.

Виробник відкликав усі банки ByHeart Whole Nutrition Infant Formula та пакети Anywhere Pack по всій країні. Компанія закликала припинити використання продукту, стежити за симптомами та звертатися по допомогу.

Ботулізм — рідкісне захворювання, спричинене ботулотоксином, який уражає нервову систему. Симптоми в немовлят: погане харчування, закрепи, повільна реакція зіниць на світло, опущення повік, слабка міміка, м’язовий тонус, плач.

