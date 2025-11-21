  1. В Украине

АРМА усиливает контроль и аудит – что изменится в управлении арестованными активами

20:15, 21 ноября 2025
Приоритеты обновлений: идентификация активов, аудит и передача на нужды обороны.
Состоялась рабочая встреча с участием и.о. главы АРМА Ярослава Максименко, вице-премьера Тараса Качки, министра экономики Алексея Соболева, представителей Верховной Рады, Секретариата Кабмина и международных организаций. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Максименко доложила об итогах деятельности и дальнейших приоритетах: системная идентификация арестованных активов, структурная и кадровая перестройка, использование активов, независимый аудит с участием международных партнеров.

Министр Алексей Соболев подчеркнул: задача АРМА — прозрачно продавать активы или передавать в управление так, чтобы госбюджет получал больше средств, а объекты использовались для нужд ВСУ, ВПЛ или общественных целей.

С середины августа в АРМА продолжается внутренний контроль и международный аудит. Среди приоритетов:

  • полная идентификация арестованных активов;
  • модернизация реестра;
  • новая организационная структура с усилением контроля и безопасности;
  • механизмы общественного контроля;
  • новые подходы к использованию активов в интересах обороны и обществ.

