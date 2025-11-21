АРМА усиливает контроль и аудит – что изменится в управлении арестованными активами
Состоялась рабочая встреча с участием и.о. главы АРМА Ярослава Максименко, вице-премьера Тараса Качки, министра экономики Алексея Соболева, представителей Верховной Рады, Секретариата Кабмина и международных организаций. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Максименко доложила об итогах деятельности и дальнейших приоритетах: системная идентификация арестованных активов, структурная и кадровая перестройка, использование активов, независимый аудит с участием международных партнеров.
Министр Алексей Соболев подчеркнул: задача АРМА — прозрачно продавать активы или передавать в управление так, чтобы госбюджет получал больше средств, а объекты использовались для нужд ВСУ, ВПЛ или общественных целей.
С середины августа в АРМА продолжается внутренний контроль и международный аудит. Среди приоритетов:
- полная идентификация арестованных активов;
- модернизация реестра;
- новая организационная структура с усилением контроля и безопасности;
- механизмы общественного контроля;
- новые подходы к использованию активов в интересах обороны и обществ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.