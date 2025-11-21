АРМА усиливает контроль и аудит – что изменится в управлении арестованными активами

Приоритеты обновлений: идентификация активов, аудит и передача на нужды обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состоялась рабочая встреча с участием и.о. главы АРМА Ярослава Максименко, вице-премьера Тараса Качки, министра экономики Алексея Соболева, представителей Верховной Рады, Секретариата Кабмина и международных организаций. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Максименко доложила об итогах деятельности и дальнейших приоритетах: системная идентификация арестованных активов, структурная и кадровая перестройка, использование активов, независимый аудит с участием международных партнеров.

Министр Алексей Соболев подчеркнул: задача АРМА — прозрачно продавать активы или передавать в управление так, чтобы госбюджет получал больше средств, а объекты использовались для нужд ВСУ, ВПЛ или общественных целей.

С середины августа в АРМА продолжается внутренний контроль и международный аудит. Среди приоритетов:

полная идентификация арестованных активов;

модернизация реестра;

новая организационная структура с усилением контроля и безопасности;

механизмы общественного контроля;

новые подходы к использованию активов в интересах обороны и обществ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.