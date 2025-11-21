АРМА посилює контроль і аудит – що зміниться в управлінні арештованими активами

Пріоритети оновлень: ідентифікація активів, аудит і передача на потреби оборони.

Відбулася робоча зустріч за участю т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименка, віцепрем’єра Тараса Качки, міністра економіки Олексія Соболева, представників Верховної Ради, Секретаріату Кабміну та міжнародних організацій. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Максименко доповіла про підсумки діяльності та подальші пріоритети: системну ідентифікацію арештованих активів, структурну й кадрову перебудову, використання активів, незалежний аудит за участю міжнародних партнерів.

Міністр Олексій Соболев наголосив: завдання АРМА — прозоро продавати активи або передавати в управління так, щоб держбюджет отримував більше коштів, а об’єкти використовувалися для потреб ЗСУ, ВПО чи суспільних цілей.

З середини серпня в АРМА триває внутрішній контроль і міжнародний аудит. Серед пріоритетів:

повна ідентифікація арештованих активів;

модернізація реєстру;

нова організаційна структура з посиленням контролю та безпеки;

механізми громадського контролю;

нові підходи до використання активів на користь оборони та громад.

