Визначено нові правила сплати ЄСВ – хто платитиме внесок за державний кошт

Головне управління ДПС у Київській області повідомило про зміни у порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 1 січня 2026 року, визначені Законом України від 3 грудня 2025 року № 4695-ІX «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Таким чином, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску встановлена на рівні 20 мінімальних заробітних плат для максимальної суми доходу застрахованої особи на місяць, крім доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям, поліцейським і особам рядового та начальницького складу. Для таких виплат гранична база нарахування визначена у розмірі 15 мінімальних заробітних плат.

Також повідомляється, що відповідно до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Пенсійний фонд України визначено платником єдиного внеску за громадян, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України, за винятком окремих категорій військовослужбовців. Єдиний внесок за таких осіб нараховується виходячи з мінімальної заробітної плати за період перебування в полоні та протягом шести місяців після звільнення. Пенсійний фонд подає персоніфіковані відомості до реєстру застрахованих осіб.

Крім того, визначено платників єдиного внеску за осіб, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку, а також за осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Єдиний внесок у цих випадках нараховується з мінімальної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Водночас на 2026 рік зупинено дію пункту 4 частини першої статті 1 Закону № 2464-VI у частині визначення розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Також на 2026 рік призупинено дію положення щодо несплати єдиного внеску за себе самозайнятими особами, передбаченого пунктом 9.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464-VI.

