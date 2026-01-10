Определены новые правила уплаты ЕСВ – кто будет платить взнос за государственный счет

С 1 января меняется максимальная база начисления единого взноса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области сообщило об изменениях в порядке начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 января 2026 года, определенных Законом Украины от 3 декабря 2025 года № 4695-IX «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

Таким образом, максимальная величина базы начисления единого взноса установлена на уровне 20 минимальных заработных плат для максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, кроме доходов в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава. Для таких выплат предельная база начисления определена в размере 15 минимальных заработных плат.

Также сообщается, что в соответствии с Законом Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» Пенсионный фонд Украины определен плательщиком единого взноса за граждан, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины, за исключением отдельных категорий военнослужащих. Единый взнос за таких лиц начисляется исходя из минимальной заработной платы за период пребывания в плену и в течение шести месяцев после освобождения. Пенсионный фонд подает персонифицированные сведения в реестр застрахованных лиц.

Кроме того, определены плательщики единого взноса за лиц, осуществляющих уход за ребенком до достижения им одного года, а также за лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Единый взнос в этих случаях начисляется с минимальной заработной платы за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

В то же время на 2026 год приостановлено действие пункта 4 части первой статьи 1 Закона № 2464-VI в части определения размера максимальной величины базы начисления единого взноса.

Также на 2026 год приостановлено действие положения о неуплате единого взноса за себя самозанятыми лицами, предусмотренного пунктом 9.19 раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464-VI.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.