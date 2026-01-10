  1. В Україні

Зеленський очікує призначення Федорова міністром оборони вже наступного тижня

17:47, 10 січня 2026
Рішення про призначення Михайла Федорова міністром оборони має ухвалити Верховна Рада.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує призначення Михайла Федорова міністром оборони вже наступного тижня.

За словами Глави держави, відповідне рішення має ухвалити Верховна Рада.

У щоденному зверненні Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Федорова «фактично по плану нашого захисту». Президент уточнив, що під час розмови сторони зосередилися на стратегічних питаннях.

«Стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримують Михайла на посаду міністра оборони України», — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що для оборонної сфери вже напрацьований чіткий план дій, так само як і для дипломатичного напряму. Водночас, за словами президента, вирішальним чинником залишається позиція міжнародних партнерів.

«У нас план дій є, так само, як і для дипломатії; це залежить виключно від рішучості партнерів, який план стане основним на рік», — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що війну необхідно завершувати шляхом посилення тиску на Росію.

«Війну треба завершувати, для цього на Росії треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та шахедів, нічого, крім сили, не зрозуміє», — додав Президент.

Додамо, що до Верховної Ради надійшли заяви про відставку Дениса Шмигаля та Михайла Федорова.

Володимир Зеленський Міноборони Михайло Федоров

